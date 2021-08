தென்னிந்திய நடிகைகளில் ராஷ்மிகா தான் டாப்...எதுல தெரியுமா ?

சென்னை : கடந்த ஆண்டு கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான சுல்தான் படத்தின் மூலம் தமிழில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானவர் ராஷ்மிகா மந்தனா. தெலுங்கில் பல படங்களில் நடித்து முன்னணி ஹீரோயினாக இருக்கும் ராஷ்மிகா, தமிழில் ஒரே படத்திலேயே ரசிகர்கள் மனதை கவர்ந்து விட்டார்.

தெலுங்கு மக்களின் தலைவனாக ஆகிறார் தனுஷ்?

முதல் படத்திலேயே கிராமத்து கெட்அப்பில் நடித்து பக்கத்து வீட்டு பெண் போன்ற உணர்வை தமிழ் ரசிகர்கள் மனதில் உருவாக்கி விட்டார். சுல்தான் படத்திற்கு முன்பே தெலுங்கில் இவர் நடித்த கீதா கோவிந்தம் படத்தின் பாடல்கள் மூலம் இந்திய சினிமா ரசிகர்கள் அனைவரின் மனதிலும் இடம்பிடித்து விட்டார்.

English summary

rashmika mandana gets 20 million followers in instagram. she gets one million followers with in a month. rashmika is top in the list of south indian actresses who got more followers in instagram