எனக்கு இன்னும் கல்யாண வயது வரல... வதந்தி பரப்பியவர்களை சுளுக்கெடுத்த சுல்தான் நாயகி

சென்னை : தனக்கு இன்னும் கல்யாண வயது வரவில்லை என்றும், அதனால் இப்போதே அதை பற்றி யோசிக்க முடியாது என்றும் கூறி வதந்தி பரப்பியவர்களுக்கு செம நோஸ் கட் கொடுக்கும் வகையில் பதிலளித்துள்ளார் சுல்தான், புஷ்பா படங்களின் நாயகி ராஷ்மிகா மந்தனா.

தெலுங்கில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிரபலமான நடிகையாக இருந்து வரும் ராஷ்மிகா மந்தனா, புஷ்பா படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு பான் இந்தியன் நடிகையாகி விட்டார். அதுவும் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகாவின் காம்போ ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்துள்ளது. இதனால் புஷ்பா 2 எப்போது வரும், இந்த காம்போ மற்றொரு முறை இணையாதா என கேட்டு வருகின்றனர்.

புஷ்பா படத்தை தொடர்ந்து தற்போது ராஷ்மிகா, சித்தார்த் மல்கோத்ராவிற்கு ஜோடியாக மிஷன் மஜ்னு, அமிதாப் பச்சனுடன் குட் பை ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதோடு மேலும் பல படங்களில் நடிக்க ராஷ்மிகாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறதாம்.

English summary

For the first time Rashmika Mandanna open up on her marriage plan in recent interview. She said that it is too earlier. She had no think about marriage. At the sametime she never say about relationship with Vijay devarakonda.