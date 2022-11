ப்ளீஸ்..பொறுமையை சோதிக்காதீங்க..மனமுடைந்த ராஷ்மிகா..நெகட்டிவ் ட்ரோலுக்கு பதிலடி!

சென்னை : நடிகை ராஷ்மிகா மந்தானா, தன்னை மோசமாக விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்களுக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கீதா கோவிந்தம், டியர் காம்ரேட் படங்களில் விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் ஜோடியாக நடித்த ராஷ்மிகா மந்தனா, அவரை காதலிப்பதாக கிசுகிசுக்கப்பட்டார்.

இருவரும் காதலிக்கவில்லை, நண்பர்கள் தான் என பல முறை கூறினாலும், ராஷ்மிகா பற்றி தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

