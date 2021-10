ஓராண்டில் இத்தனை பங்களாவா....அசர வைக்கும் சுல்தான் நாயகி

ஐதராபாத் : தனது அழகாலும், அழகிய நடிப்பாலும் ரசிகர்களை கட்டி போட்டு வைத்திருப்பவர் ராஷ்மிகா மந்தனா. தெலுங்கில் மட்டுமல்ல தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தவர் ராஷ்மிகா.

கீதா கோவிந்தம் படத்தின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமான ராஷ்மிகா, தமிழில் முதல் படமான சுல்தான் படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்தார். பக்கா கிராமத்து பொண்ணாக வந்து, பக்கத்து வீட்டு பெண் உணர்வை அனைவரின் மனதிலும் ஏற்படுத்தி விட்டார் ராஷ்மிகா.

English summary

After Hyderabad, Mumbai, now Rashmika Manndana has bought a new luxuary house in goa. she shared this photo in social media goes viral. Her new house has got a swimming pool and buddha statue.this house is the fourth luxury bungalow in this year.