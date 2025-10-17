Get Updates
கர்ப்பமாக இருப்பதாக பொய் சொன்ன ரெஜினா காசாண்ட்ரா.. காரணம் தான் ஹைலைட்டே!

சென்னை: தென்னிந்திய சினிமாவின் பிரபலமான நடிகைகளில் ஒருவரான ரெஜினா கசண்ட்ரா, தனது அழகு மற்றும் ஸ்டைலால் ரசிகர்களை ஈர்த்து வருகிறார். சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஆக்டிவாக இருக்கும் அவர், சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. ஒருமுறை தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக பொய் சொல்ல நேர்ந்ததாக ரெஜினா அந்த பேட்டியில் தெரிவித்தார். இது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஆனால், அந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவம் என்ன? என்பது குறித்து காணலாம்.

நடிகை ரெஜினா, அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர். தனது பயணத்தை மாடலாகத் தொடங்கினார். 2005-ஆம் ஆண்டில் ஒரு தமிழ்ப் படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார். தெலுங்கு ரசிகர்களுக்கு இவர் 2012-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'சிவா மனசுலோ சுருதி' படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். சுதீர் பாபுவுடன் இணைந்து நடித்த இந்தத் திரைப்படம் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

அதன் பிறகு 'ரூட்டின் லவ் ஸ்டோரி' படத்தின் மூலம் மேலும் புகழ் பெற்றார். தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் தொடர்ச்சியான படங்களில் நடித்து பிஸியாக இருக்கிறார். சமீபத்தில் "விடாமுயற்சி" (தமிழ்), "ஜாட்" (இந்தி), "கேசரி சாப்டர் 2" (இந்தி) போன்ற படங்களில் நடித்து தனது நடிப்பால் பாராட்டுக்களைப் பெற்றார்.

உணவு பிரியர்: சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட ரெஜினா, தனது குடும்பப் பின்னணி மற்றும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் பற்றிப் பேசினார். "உணவு எனக்கு ஒரு சாகசம் போன்றது. எதை, எவ்வளவு, எப்போது சாப்பிட வேண்டும் என்பதில் நான் மிகவும் கவனமாக இருப்பேன்" என்று கூறினார். நல்ல உணவு கிடைத்தால் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்வேன் என்றும், தனக்கு உணவு மீது மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

கர்ப்பமாக இருப்பதாக பொய்: அப்போதுதான் அவர் அந்தச் சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். ஒருமுறை பெங்களூருவில் இருந்தபோது, தனக்குப் பிடித்தமான "மிஸ்தி டோய்" (வங்காள இனிப்பு) சாப்பிட வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டார். அதற்காக பல இனிப்புக் கடைகளுக்குச் சென்றும், எங்கும் கிடைக்கவில்லை. கடைசியில் ஒரு கடையில் அந்த இனிப்பைப் பார்த்தபோது, கடை மூடப்படும் நேரம் ஆகிவிட்டது. கடை ஊழியர் "இப்போது கடை மூடப்பட்டுவிட்டது, எனவே விற்பனை செய்ய முடியாது" என்று கூறியிருக்கிறார். அப்போது ரெஜினா, தனது இனிப்பு மீதான ஆசையால், "நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்... இந்த இனிப்பை சாப்பிட வேண்டும் என்று எனக்கு மிகவும் ஆசையாக இருக்கிறது" என்று பொய் கூறியிருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் கமெண்ட்: இதைக்கேட்ட கடைக்காரர் உடனடியாக பரிதாபப்பட்டு, கடையைத் திறந்து அந்த இனிப்பை ரெஜினாவுக்குக் கொடுத்தார். "நான் உண்மையில் கர்ப்பமாக இல்லை, ஆனால் அந்த மிஸ்தி டோய் இனிப்பிற்காக அப்படிச் சொல்ல வேண்டியதாயிற்று" என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினார். ரெஜினா பகிர்ந்த இந்த வேடிக்கையான சம்பவம் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இணையவாசிகள் "இனிப்பின் மீது இவ்வளவு அன்பு கொண்டவர் என்றால், இவர் உண்மையான ஒரு உணவுப் பிரியர்" என்று கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். சிலர் "கர்ப்பமாக இருப்பதாகப் பொய் சொன்னாலும், அந்தக் காட்சி க்யூட்டாக இருக்கிறது" என்று கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். மொத்தத்தில், ரெஜினா கசண்ட்ரா தனது பிடித்த இனிப்பிற்காகச் சொன்ன அந்தப் பொய் தற்போது இணையத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

