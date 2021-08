கன்னடத்தில் அறிமுகமாகும் நடிகை சாய் பல்லவி.. ஹீரோ யார் தெரியுமா!

சென்னை : ஃபிடா வெற்றிக்குப் பிறகு மீண்டும் இயக்குனர் சேகர் கம்முலா உடன் இணைந்து லவ் ஸ்டோரி படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி நடித்துள்ளார் இதன் ரிலீஸ் தேதி செப்டம்பர் 10 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழிலில் என் ஜி கே மற்றும் மாரி 2 உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ள சாய்பல்லவி தெலுங்கில் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வந்து கொண்டுள்ளார்.

இதுவரை மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் மட்டுமே நடித்து வந்த சாய்பல்லவி இப்போது முதல் முறையாக தேசிய விருது பெற்ற கன்னட இயக்குனரின் புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது.

சாய்பல்லவி நடித்துள்ள படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு... ரசிகர்கள் அப்செட்!

Sai Pallavi to romance with popular hero in her kannada debut which is direct by director Mansoor. This movie is planned to release in tamil, telugu, kannada and hindi also. Official announcement will come soon.