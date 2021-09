மீண்டும் படங்களுக்கு ஓகே சொல்லும் சமந்தா... குழப்பத்தில் தயாரிப்பாளர்கள்

சென்னை : 2019 ல் நடித்த ஓ பேபி படத்திற்கு பிறகு படிப்படியாக புதிய படங்களை ஒப்புக் கொள்வதை குறைத்துக் கொண்டு வருகிறார் சமந்தா. குறிப்பாக தமிழில் வெளிவந்த 96 படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக்கான ஜானு படத்திற்கு பிறகு ரொம்பவே குறைத்து விட்டார்.

தற்போது தெலுங்கில் சாகுந்தலம் படத்திலும், தமிழில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்திலும் மட்டுமே சமந்தா நடித்து வருகிறார். டைரக்டர் குணசேகர் இயக்கும் சாகுந்தலம் படம் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. இதனால் அடுத்த படத்தில் சமந்தாவை புக் செய்வதா, வேண்டாமா என தயாரிப்பாளர்கள் தயங்கி வருகின்றனர்.

recently samantha spoke in entertainment portal that she would like to take some break. but latest sources said that samantha again signed in new projects. and like to play in character roles.