வடக்கில் வாகை சூடும் தென்னிந்திய நடிகைகள்.. சமந்தா, நயன்தாரா, பிரியாமணிக்கு குவியும் வாய்ப்புகள்!

சென்னை: வைஜெயந்திமாலா, வாஹிதா ரஹ்மான், ஹேமா மாலினி, ரேகா மற்றும் ஸ்ரீதேவி என ஏகப்பட்ட தென்னிந்திய நடிகைகள் பாலிவுட்டில் தங்கள் நாட்டியத் திறமையாலும் நடிப்புத் திறமையாலும் கலக்கி உள்ளனர்.

அந்த வரிசையில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நயன்தாரா, சமந்தா, பிரியாமணி, நித்யா மேனன் என பல முன்னணி நடிகைகள் பாலிவுட் படங்களை கைப்பற்றி வருகின்றனர்.

ஒரு எல்லையை கடந்து இன்னொரு எல்லைக்கு சென்று கொடி நாட்டுவது என்பது திறமை இருந்தால் மட்டுமே சாதிக்கக் கூடிய விஷயம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Bollywood heroes and film makers have an eye on South Indian actress for their adaptation over cinema in recent times. Samantha, Nayanthara, Priyamani and some other actress also picked for Bollywood movies.