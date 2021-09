அறிவு இருக்கா... பத்திரிக்கையாளரை வெளுத்து வாங்கிய சமந்தா

திருப்பதி : கடந்த சில மாதங்களாகவே தெலுங்கு திரையுலகில் சமந்தா - நாக சைதன்யாவின் விவாகரத்து வதந்தி தான் டாக் ஆஃப் தி டவுனாக இருந்து வருகிறது. சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் இருந்து தனது பெயரின் பின்னால் இருந்த அக்கினேனியை சமந்தா நீக்கியது முதல் ஆரம்பித்த விவாகரத்து வதந்தி, தொடர்ந்து பற்றி எரிகிறது.

சமந்தா தனது காதல் கணவரான நாக சைதன்யாவை பிரிந்து வாழ்வதாகவும், இருவரும் விவாகரத்து செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. பிறகு இவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க மாமனார் நாகர்ஜுனா உள்ளிட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் தீவிரமாக முயற்சித்து வருவதாகவும், இருந்தாலும் விவாகரத்திற்கான செயல்பாடுகள் கோர்ட்டில் நடந்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டது.

English summary

samantha lost her cool and angered on journalist who asked question about divorce rumour in temple complex. samantha got angry and reacted. She then moved on from there. The temple officials loaded her safely into the car and sent her away. This video goes viral in social media.