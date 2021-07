திடீரென டிஸ்பிளே பெயரை மாற்றிய சமந்தா....அக்கினேனி எங்கே போச்சு

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி ஹீரோயினாக இருப்பவர் சமந்தா. திறமையான நடிகை, இயற்கை ஆர்வலர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் சமந்தா. ஹீரோக்களுக்கு இணையாக அர்ப்பணிப்புடன், கடினமாக உழைத்து, தனது சிறப்பான பங்களிப்பை படங்களில் அளிக்கக் கூடியவர்.

தற்போது விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா ஆகியோருடன் சமந்தாவும் நடித்து வருகிறார். அதோடு தெலுங்கில் குணசேகர் இயக்கும் சாகுந்தலம், கேம் ஓவர் டைரக்வர் அஸ்வின் இயக்கும் படம் ஆகியவற்றில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

samantha changed her display name in twitter and instagram page as s. but still facebook page continue as samantha akkineni. no reason was revealed for this sudden change.