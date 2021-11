முதல் தென்னிந்திய நடிகை...சமந்தாவிற்கு கிடைத்த கெளரவம்

சென்னை : சமீப காலமாக மீடியாக்களால் அதிகம் பேசப்பட்ட நடிகையாக இருப்பவர் சமந்தா தான். கணவர் நாக சைதன்யாவை பிரிய போவதாக சமந்தா அறிவிப்பதற்கு முன்பே விவாகரத்து வதந்திகளால் அதிகமாக விமர்சிக்கப்பட்டார்.

விவாகரத்தை அறிவித்து ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ஆகியும் தற்போது வரை ஆன்மிக சுற்றுலா, புதிய படங்கள் என பல விஷயங்களால் மீடியாக்களில் கவனிக்கப்படும் நடிகையாக இருந்து வருகிறார் சமந்தா. சமந்தா பற்றி ஏதாவது ஒரு தகவல் வந்து கொண்டு தான் உள்ளது.

Samantha is set to speak at the upcoming Indian International Film Festival in Goa. The festival will be held from Nov 20th to Nov 28th. Samantha is the first South Indian actress to be invited to speak at the Indian International Film Festival.