சிகப்பு கலர் ஜிப் வைத்த டிரெஸ்.. லேட் நைட் டேட்டிங்கிற்கு சென்ற சமந்தா.. அதுவும் யாருகூட தெரியுமா?

சென்னை: நடிகை சமந்தா டேட் நைட் என பதிவிட்டு வெளியிட்டு இருக்கும் புகைப்படம் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நடிகர் நாகார்ஜுனாவை விவாகரத்து செய்த நிலையில், திரைப்படங்களில் படு பிசியாக நடித்து வருகிறார் சமந்தா.

அடிக்கடி நெட்டிசன்கள் போடும் ட்ரோல்களுக்கும் சமூக வலைதளத்தில் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்.

English summary

Samantha had a date night last night and looked stunningly cute as they posed for the cameras. The Kathuvaakula Rendu Kadhal actress was seen in a red color zip-front mini dress carrying a Louis Vuitton black clutch purse and opted for a no-makeup look.