உள்ளாடையுடன் உச்சகட்ட கவர்ச்சி.. இப்படியா மிரட்டுவீங்க சமந்தா.. பாலிவுட் நடிகைகளே மிரண்டுட்டாங்க!

சென்னை: பிரபல ஃபேஷன் நிறுவனத்தின் விளம்பரத்துக்காக கருப்பு நிற பிராவுடன் கவர்ச்சியின் உச்சமாக சமந்தா கொடுத்த ஹாட் போஸ் இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

#Samantha என்ற ஹாஷ்டேக்கை நடிகை சமந்தாவின் ரசிகர்கள் இந்தியளவில் தெறிக்கவிட்டு வருகின்றனர்.

பாலிவுட் நடிகையான அனுஷ்கா ஷர்மா, நடிகை ஹன்சிகா உள்ளிட்ட பலர் சமந்தாவின் இந்த புகைப்படங்களை பார்த்து வாயடைத்துப் போயுள்ளனர்.

Actress Samantha hashtag trending in social media after she shares some black bra stunning photos for a brand advertisement. Bollywood actress Anushka Sharma, Hansika and several others praises Samantha for her bold look.