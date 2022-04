புஷ்பா 2விலும் சமந்தா குத்தாட்டம் போடப்போறாராம்.. அப்போ வேறலெவல் பார்ட்டி டான்ஸ் இருக்கப் போகுது!

சென்னை: புஷ்பா 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு மின்னல் வேகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் புஷ்பா 2 வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புஷ்பா தி ரைஸ் படத்தில் நடிகை சமந்தா "ஓ சொல்றியா மாமா" பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், இரண்டாம் பாகத்திலும் சமந்தா மீண்டும் ஒரு குத்தாட்டம் போடப் போகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Samantha likely to be in Pushpa sequel too for an Item number buzz circulates in Tollywood. Sukumar plans a Climax party song with Samantha in Pushpa the Rule.