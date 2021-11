நயன்தாராவை தொடர்ந்து அம்மன் அவதாரம் எடுத்த தமன்னா.. வைரலாகும் புகைப்படங்கள்.. லைக் போட்ட சமந்தா!

சென்னை: அம்மன் கெட்டப்பில் தலையில் கிரீடம் எல்லாம் வைத்திருக்கும் தமன்னாவின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியான மூக்குத்தி அம்மன் படத்தில் நயன்தாரா அம்மனாக நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், தமன்னா எந்த படத்தில் அம்மனாக நடிக்கிறார் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Samantha likes Tamannaah’s Amman avatar photos after She shared in her instagram page. Tamannaah captioned she felt like, “I feel like a goddess when I eat on a banana leaf! It’s easy to find, and great for the environment too! Going back to the roots one step at a time!”.