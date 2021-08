என்னது சமந்தா கர்ப்பமா... புதிய அறிவிப்பால் கிளப்பிய புதிய வதந்தி

சென்னை : தென்னிந்திய நடிகைகளில் முன்னணி நடிகையாக இருந்து வருபவர் சமந்தா. தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அடுத்தடுத்து பட ஹிட் படங்களை கொடுத்து முக்கியமான, வெற்றி பட ஹீரோயினாக இருந்து வருகிறார்.

தி ஃபேமிலி மேன் 2 வெப்சீரிசில் ஈழ தமிழ் பெண் கேரக்டரில் நடித்ததற்காக சமந்தாவிற்கு சிறந்த நடிகைக்கான விருது வழங்கப்பட்டது. அதே சமயம் இந்த படம் பல்வேறு சர்ச்சைகளையும் சந்தித்தது. இந்த சர்ச்சைகள், தான் அடுத்து நடிக்கும் படங்கள், எதிர்கால திட்டம் குறித்து சமீபத்தில் பேட்டி ஒன்றில் வெளிப்படையாக பேசி உள்ளார் சமந்தா.

கவுதம் மேனன் இயக்கிய விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்து, நடிகையாக அறிமுகமானார் சமந்தா. அதைத் தொடர்ந்து அந்த படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக்கான ஏ மாய சீசாவே படத்தில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். அதே சமயம் தமிழிலும் பானா காத்தாடி படத்தின் மூலம் ஹீரோயின் ஆனார்.

Samantha says she's going to take a break for a few months. But she did not say exactly how many months. This also raises the question of whether Samantha is pregnant. Doubts have been raised as to whether she is going to take a break just because of pregnancy.