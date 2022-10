அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பிய சமந்தா… சைலண்டாக முடிந்த சிகிச்சை…

சென்னை: தமிழ், தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் சமந்தா, தற்போது பான் இந்தியா ஸ்டாராக கலக்கி வருகிறார்.

சமந்த நடிப்பில் யசோதா, சாகுந்தலம், குஷி ஆகிய படங்கள் உருவாகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், அமெரிக்காவில் சிகிச்சையில் இருந்த சமந்தா மும்பை திரும்பியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பயோபிக்கில் நடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்… வெளியானது மாஸ் அப்டேட்…

English summary

Samantha is busy acting in Tamil and Telugu films. There were reports that She was suffering from a rare skin disease. It was also said that Samantha has gone to America to get treatment for it. After the treatment, Samantha returned to Mumbai after completing her treatment in America.