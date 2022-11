எலும்பும் தோலுமாக மாறிய சமந்தா...பதறிப்போய் ஆறுதல் சொன்ன ரசிகர்கள்!

சென்னை : நடிகை சமந்தா எலும்பும் தோலுமாக ஆளே மாறிப்போன புகைப்படத்தைப் பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் நடிகை சமந்தா, அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட உடலில் குளுகோஸ் ஏற்றியபடி சிகிச்சை எடுத்துகொண்டு ஸ்டுடியோவில் டப்பிங் பேசும் படத்தை வலைதளத்தில் பகிர்ந்து இருந்தார்.

அதில், நான் நடித்த யசோதா படத்துக்கு ரசிகர்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு நன்றி. இந்த அன்புதான் எனக்கு சவால்களில் இருந்து மீளும் கருவியாக அமைந்துள்ளது. நான் சில மாதங்களுக்கு முன்பு மயோசிடிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டேன்.

மருத்துவமனையில் சமந்தா... மனசு கேக்காத நாகசைதன்யா... சினிமா க்ளைமேக்ஸ் போல மாறும் டைவர்ஸ் முடிவு

