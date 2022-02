உங்க கூட சேர்ந்து ’இனப்பெருக்கம்’ செய்யணும்னு கேட்ட நெட்டிசன்.. சமந்தா கொடுத்த சவுக்கடி பதில்!

சென்னை: நடிகை சமந்தாவிடம் மோசமான கேள்வி கேட்ட நெட்டிசனுக்கு அவர் கொடுத்துள்ள சரியான பதிலடி டிரெண்டாகி வருகிறது.

சாதனைகளும் சர்ச்சைகளும் என நடிகை சமந்தாவை சுற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கின்றன.

அருவி போல எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் கொண்டது தான் வாழ்க்கை அதை ரசிக்க வேண்டும் அல்லது சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என சமீபத்தில் அதிரபள்ளி அருவி அருகே எடுத்த புகைப்படங்களை பதிவிட்டு சமந்தா கேப்ஷன் போட்ட நிலையில், ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க சிறிது நேரத்தை செலவழித்துள்ளார்.

நடிகை சமந்தாவை பார்த்து இப்படியொரு கேள்வியை எழுப்பிய நெட்டிசனுக்கு, நடிகை சமந்தா, முதலில் ஒரு வாக்கியத்தில் 'இனப்பெருக்கம்' எனும் வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை கூகுளில் தேடி கற்றுக் கொள்ளுங்கள் ("How to use 'reproduce' in a sentence. Should have googled that first?") என பதில் அளித்து அந்த நெட்டிசனை நேரடியாக திட்டாமல் அழகாக அசிங்கப்படுத்தி உள்ளார்.

English summary

"Have u reproduced cuz I wanna reproduce u," said the Instagram user. To this, Samantha gave a hilarious yet fitting reaction. "How to use 'reproduce' in a sentence. Should have googled that first?" she replied.