தி ஃபேமிலி மேன் படப்பிடிப்பில் செம குஷியாக டான்ஸ் ஆடிய சமந்தா... வைரலாகும் க்யூட் வீடியோ!

மும்பை : நடிகை சமந்தா இலங்கை பெண் போராளியாக நடித்திருந்த தி ஃபேமிலி மேன் வெப்சீரிஸ் கடந்த மாதம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

இந்தியில் நடிக்க பல வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இப்பொழுது தமிழில் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் மற்றும் தெலுங்கில் சகுந்தலா ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

விரைவில் பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வர இருக்கும் சமந்தா இப்பொழுது ஃபேமிலி மேன் படப்பிடிப்பில் செம க்யூட்டாக நடனமாடிய வீடியோவை வெளியிட்டு வைரலாகி வருகிறார்.

English summary

The video- shot while she was still in costume- features Samantha casually dancing and singing, in between shots. The candid video was shot inside a vanity van from the sets of the familyman web series