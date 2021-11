நான் சரியானவள் இல்லை...முதல் முறை மனம் திறந்த சமந்தா

சென்னை : தென்னிந்தியாவின் டாப் ஹீரோயின்களில் ஒருவராக இருந்து வரும் சமந்தா, ஜுலை மாதம் திடீரென சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் தனது டிஸ்பிளே பெயரை மாற்றினார். இதனால் அவரை தனது கணவர் நாக சைதன்யாவை விவாகரத்து செய்ய போவதாக வதந்திகள் பரவின.

ஆனால் விவாகரத்து வதந்திகள் பற்றி எதுவும் பேசாமல் இருந்த சமந்தா, அக்டோபர் மாதம் முதல் வாரத்தில் தனது கணவரை பிரிய போவதாக அறிவித்தார். சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா ஆகியோர் ஒரே சமயத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் பிரிவை அறிவித்தனர்.

English summary

Recently Samantha announced her separation from husband Naga chaithanya. After split now she posted motivational quote for the first time. now samantha is in dubai.