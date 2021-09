ஒரே பதில்...அத்தனை வதந்திகளையும் அடித்து நொறுக்கிய சமந்தா

ஐதராபாத் : தெலுங்கு மற்றும் தமிழில் முன்னணி ஹீரோயின்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சமந்தா. தமிழில் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல், தெலுங்கில் குணசேகர் இயக்கத்தில் சாகுந்தலம் ஆகிய படங்கள் இவர் நடித்து ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன.

Samantha எடுத்த அதிரடி முடிவு | விரைவில் Court உதவியை நாடுவேன் | Nagachaitanya, Saipallavi

இதற்கு முன் சமந்தா நடித்த தி ஃபேமிலிமேன் வெப் சீரிஸ் இலங்கை தமிழ் பெண் ரோலில் நடித்தது பெரும் பாராட்டை பெற்றது. இதில் சமந்தாவின் நடிப்பிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்தன. இதனால் பாலிவுட்டிலும் பல படங்களில் நடிக்க சமந்தாவிடம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

Yesterday Samantha interact with fans in instagram chat. one of her fans asked is she will vacate hyderabad and move to mumbai. But samantha replied that hundereds of rumours are come. but it was not true.