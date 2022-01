அடேங்கப்பா...சமந்தா போட்ட லெவல் அப் சேலஞ்ச்... தீயாய் தெறிக்க விடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : சமந்தா பதிவிட்டுள்ள லெவல் அப் சேலஞ்ச் வீடியோ இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவிற்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் வாவ்...சொல்லி இந்த வீடியோவை ரசித்து, சமந்தாவை பாராட்டி வருகின்றனர்.

அடேங்கப்பா...சமந்தா போட்ட லெவல் அப் சேலஞ்ச்... தீயாய் தெறிக்க விடும் ரசிகர்கள்

தென்னிந்தியாவில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருப்பவர் சமந்தா. தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் பல மொழிகளில் நடித்து வருகிறார். இவர் நடித்த படங்கள் பலவும் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன.

English summary

Samantha posted level up challenge video in instagram page. fans share this video more and more. this video gets more than 5 lakhs likes with in a hour.