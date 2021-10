விவாகரத்துக்குப் பின் விடுதலை பறவையான சமந்தா.. ஆன்மிக சுற்றுலாவுக்கு பிறகு என்ன செய்யுறாரு பாருங்க!

சென்னை: நடிகை சமந்தா ஓவியம் வரைவதில் படு பிசியாக மாறியுள்ளதாக பதிவிட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கணவர் நாக சைதன்யாவை பிரிந்த நிலையில், தனது தோழியுடன் ஆன்மிக சுற்றுலா மேற்கொண்டார் நடிகை சமந்தா.

இந்நிலையில், மன ஆறுதலுக்காக புதிய முயற்சிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி மன நிம்மதி அடைந்து வருகிறார்.

என் வீட்டுத் தோட்டத்தில் பூவெல்லம் கேட்டுப்பார்... நடிகை ஸ்ருஷ்டி டாங்கேயின் க்யூட் போட்டோஸ்!

English summary

Samantha wrote on her instagram after sharing her painting photo, “One of those days. If you hear a voice within you say 'you cannot paint’ ,then by all means paint ,and that voice will be silenced. HopeKosmos an Art Project by manohar_chiluveru in tribute to the people affected by covid 19. The project aims to engage with the community and use art as a medium to heal and bring people together and promote hope.”