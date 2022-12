கன்னம் எல்லாம் டல் ஆகிப் போச்சே.. பீனிக்ஸாய் மீண்டும் வரும் சமந்தா.. நியூ இயர் ரெசல்யூசனை பாருங்க!

சென்னை: நடிகை சமந்தா எழுந்து கூட நடக்க முடியாமல் படுத்த படுக்கையாக உள்ளார் என பரவிய தகவல்கள் அவரது ரசிகர்களை ரொம்பவே மன வருத்தத்தில் ஆழ்த்தின. இந்நிலையில், மீண்டும் தான் பழையபடி வருவேன் என்கிற நம்பிக்கை விதையை தூவும் நோக்கில் புத்தாண்டு ரெசல்யூசன் உடன் புதிய போட்டோ ஒன்றையும் ஷேர் செய்து ரசிகர்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளார் சமந்தா.

நடிகர் நாக சைதன்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், கடந்த ஆண்டு திடீரென அவரை விவாகரத்து செய்தார் சமந்தா.

அதன் பின்னர் ஏகப்பட்ட பாலிவுட் படங்கள் சமந்தாவுக்கு குவிந்த நிலையில், மயோசிடிஸ் நோய் பாதிப்பு காரணமாக அந்த படங்களில் இருந்து சமந்தா விலகிவிட்டதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகின.

ஒவ்வொரு வருடமும் புது வருடத்திற்கு புதுப்புது ரெசல்யூசன்களை பலரும் எடுப்பது வழக்கம் இந்நிலையில் நடிகை சமந்தா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், Function forward... Control what we can!! Guess it's time for newer and easier resolutions.. ones that are kinder and gentler on ourselves. God bless Happy 2023!!" என சூப்பரான நியூ இயர் ரெசல்யூஸனை பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Actress Samantha's New Year 2023 Resolutions with a strong message grabs fans attention. She just tweeted, Function forward… Control what we can!! Guess it’s time for newer and easier resolutions.. ones that are kinder and gentler on ourselves. God bless Happy 2023!!” in her social media pages.