விவாகரத்தா...யாரு நாங்களா...வதந்திகளுக்கு சமந்தா கொடுத்த ஸ்மார்ட் பதில்

சென்னை : சென்னை பல்லாவரத்தில் பிறந்து, வளர்ந்தவரான சமந்தா, தற்போது தமிழ், தெலுங்கு, இந்தியில் பிஸியான முன்னணி நடிகையாக இருந்து வருகிறார். படங்கள் மட்டுமல்ல வெப்சீரிஸ் பலவற்றிலும் நடித்து, அசத்தி வருகிறார். இவரது நடிப்பிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

சமீபத்தில் சாகுந்தலம் படத்தின் ஷுட்டிங்கை முடித்து விட்டு, அந்த பட டீமுக்கு குட்பை சொல்வதாக இன்ஸ்டாகிராமில் அறிவித்திருந்தார். சாகுந்தலம் ஷுட்டிங்கை முடித்த கையோடு, விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் நடிக்க சென்னை வந்து விட்டார் சமந்தா.

மம்முட்டி, மோகன்லாலுக்கு கிடைத்த பெரிய கவுரவம்...குவியும் பாராட்டுக்கள்

ரொமான்டிக் காமெடி கதையாக, முக்கோண காதலை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டு வரும் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா ஆகியோர் சமந்தாவுடன் நடிக்கிறார்கள். இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது நடந்து வருகிறது.

English summary

after samanth changed her display name in social media, rumours spread that she would divorce naga chaithanya. for these rumours, samantha's smart and strong reply wins lots of hearts.