கணவரின் லவ் ஸ்டோரியை பார்த்து சமந்தா போட்ட கமெண்ட்...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

ஐதராபாத் : சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் தனது டிஸ்பிளே பெயரை சமந்தா மாற்றியது முதலே அவர் தனது காதல் கணவர் நாக சைதன்யாவை விவாகரத்து செய்ய போகிறார். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, கணவரை பிரிந்ததால் தான் சமந்தா, தனது பெயரின் பின்னால் இருந்த அக்கினேனியை நீக்க விட்டார் என பல விதங்களில் செய்தி பரவியது.

பிறகு அவர்கள் பிரியவில்லை. அது அனைத்தும் வதந்தியே. இருவரும் இணைந்து கோவா மற்றும் மும்பையில் வீடு வாங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இதற்கிடையில் மாமனார் நாகர்ஜுனா பிறந்தநாளுக்கு ட்விட்டரில் சமந்தா வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் அதற்கு நாகர்ஜுனா பதில் ஏதும் பதிவிடவில்லை. ஐதராபாத்தில் சமந்தா தனி வீட்டில் வசித்து வருவதாகவும், சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யாவை சேர்த்து வைக்க நாகர்ஜுனா மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கடும் முயற்சி செய்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டது.

English summary

After watching Love story trailer, Samantha has posted wishes without her husband Naga Chaithanya's name. After this post fans are getting confused about samantha - Naga Chaithanya relationship.They also suspect that why Sai Pallavi's name was only mentioned and greeted. Fans are confused as why Naga Chaithanya has responded to Samantha's post in two words.