நினைத்ததைவிட நோய்க்கொடுமை கடுமையாக இருக்கு.. சமந்தாவை தாக்கிய அரிய வகை நோய்.. தப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை: நடிகை சமந்தா கடந்த சில மாதங்களாகவே மயோசிட்டிஸ் என்கிற நோயால் (தசை அழற்சி) பாதிக்கப்பட்டு அது தொடர்பான சிகிச்சையை மேற்கொண்டு வருகிறார். நோயின் பாதிப்பு தணிந்த பிறகு அனைவரிடமும் இதைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என அவர் நினைத்த நிலையில், அவர் நினைத்ததை விடவும் குணமாக இன்னும் நாள் ஆகும் என தெரிந்த உடனே தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள நோய் குறித்த எச்சரிக்கை மணியை சமந்த அடித்துள்ளார்.

அரிய வகை நோயான இந்த மயோசிட்டிஸ் அதிகளவில் பெண்களை தாக்குவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில், இந்த நோய் எதனால் வருகிறது. ஒருவேளை இந்த நோய் பாதித்தால் அதனை எந்த அறிகுறிகள் வைத்து கண்டுபிடிக்கலாம். இதற்கான தீர்வு என்ன என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

English summary

Samantha severely affected by a rare disease called Myositis. Here we check what are the symptoms to find this disease in early stage and diagnosis procedures.