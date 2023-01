கண்ணாடி கழட்டல.. சிரிப்பே இல்லை.. மும்பை விமான நிலையத்தில் ரசிகர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்த சமந்தா!

மும்பை: நடிகை சமந்தா மும்பை விமான நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை நடந்து சென்ற போது ரசிகர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்ட வீடியோ காட்சிகள் தீயாக பரவி வருகிறது.

நடிகை சமந்தா கடந்த ஆண்டு மயோசிட்டிஸ் எனும் அரிய வகை தசை அழற்சி நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். அதன் காரணமாக அவர் தீவிர சிகிச்சையும் மேற்கொண்டு வந்தார்.

உடல்நலம் குன்றிய நிலையிலும், ட்ரிப்ஸ் போட்டுக் கொண்டே யசோதா படத்திற்கு டப்பிங் பேசி அந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்து 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் வேட்டை ஆடினார் சமந்தா.

காதல் காவியம் 'சாகுந்தலம்'..சமந்தா படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி இதுதான்!

English summary

Samantha spotted at Mumbai airport and poses for few fans selfies video trending in social media. Actress Samantha next will seen in Shaakuntalam movie and she also acted alongside with Vijay Deverakonda Kushi movie.