சமந்தாவை பாதித்த Myositis.. மூச்சுக் கூட சரியா விட முடியாதாம் .. என்ன என்ன பிரச்சனை வரும் தெரியுமா?

சென்னை: சுமார் 3 மாதங்கள் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தும் இன்னமும் பூரண குணமாகவில்லை என ரொம்பவே கஷ்டத்துடன் தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையை நடிகை சமந்தா தெரிவித்து ரசிகர்களை மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இன்டஸ்ட்ரியையும் ஷாக் ஆக்கி உள்ளார்.

சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா ஒருவரை ஒருவர் பிரிகின்றனர் என்கிற செய்தி எந்த அளவுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதோ அதை விட ரசிகர்களை பல மடங்கு இந்த நோய் பாதிப்பு குறித்த அறிவிப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.

#SamanthaRuthPrabhu என்ற ஹாஷ்டேக்கை போட்டு பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் கெட் வெல் சூன் சமந்தா என பதிவிட்டு வருகின்றனர். சரி மயோசிடிஸ் என்றால் என்ன அதன் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்ன? மருத்துவ ரீதியான தீர்வு என்ன என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

Samantha suffers very rare disease called Myositis. She shared about her health condition after several months she gets treatment on that. Here we check What is Myositis and its symptoms.