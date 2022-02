சமந்தாவின் டி-சர்ட்டில் ஆபாச வார்த்தைகள்.. பதறிப்போன ரசிகர்கள்.. குவியும் ட்ரோல்கள்!

சென்னை: ரசிகர்களுக்கு தொடர்ந்து ஷாக் ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்து வருகிறார் நடிகை சமந்தா.

தி ஃபேமிலி மேன் தொடரில் படு போல்டாக படுக்கையறை காட்சிகளில் நடித்து மிரட்டிய சமந்தா சமீபத்தில் புஷ்பா திரைப்படத்தில் குத்தாட்ட பாடலுக்கு அரைகுறை ஆடையில் கவர்ச்சி ஆட்டம் போட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், தற்போது மும்பையில் ஆபாச வார்த்தைகள் அடங்கிய டி சர்ட் உடன் சமந்தா உலாவியது ரசிகர்களை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Samantha T-shirt contains cuss words shocks fans and they troll her for wearing like this in public. Now she is in Mumbai for new bollywood projects.