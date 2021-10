சாகுந்தலம் படத்திற்கு பிறகு… குழந்தை பெற திட்டமிட்டிருந்தார் சமந்தா… இயக்குனர் பகிர்ந்த தகவல் !

சென்னை : நடிகை சமந்தா சாகுந்தலம் திரைப்படத்திற்கு பிறகு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள நினைத்ததாக அப்படத்தின் இயக்குநர் கூறியுள்ளார்.

7 ஆண்டுகளாக உருகி உருகி காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட இந்த நட்சத்திர தம்பதிகள் பிரிந்தது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அபிஷேக்கை கமலிடம் போட்டு கொடுக்கும் ராஜு... கலகலப்பான அசத்தல் ப்ரோமோ

சோஷியல் மீடியாவில் விவகாரத்துக்கு பல காரணம் கூறிவரும் நிலையில், இதுவரை சமந்தா, நாக சைதன்யா இருவருமே தங்களுடைய விவாகரத்துக்கான காரணம் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தவில்லை.

English summary

Neelima guna Said that, Samantha was planning to have a baby with Naga Chaitanya. She was even making necessary arrangements to her schedules to accommodate the same.