அலை சறுக்கில் அசத்தும் தனுஷ் பட நடிகை...வாயை பிளக்கும் ரசிகர்கள்...காரணம் இவர் தானா

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு படங்கள் பலவற்றில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து பிரபலமானவர் சஞ்சனா நடராஜன். தமிழில் நெருங்கி வா முத்தமிடாதே படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார். பெரும்பாலும் ஹீரோ அல்லது ஹீரோயினின் ஃபிரண்டாக வருவார்.

இறுதிச்சுற்று, நோட்டா, 2.0, கேம் ஒவர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த சஞ்சனா நடராஜனுக்கு, கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கிய ஜகமே தந்திரம் படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதிலும் ரக்கிட்ட ரக்கிட்ட பாடலுக்கு தனுஷுடன் சேர்ந்து நடனமாடி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

English summary

sanchana Natarajan shared her surf skating training videos and photos in instagram. in her caption she wrote, The joy in doing something for the first time is incomparable. thank you actor shabeer for the motivation.