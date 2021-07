சஞ்சிதா ஷெட்டியின் லேட்டஸ்ட் கெத்து போட்டோஷூட்!

சென்னை : நடிகை சஞ்சிதா ஷெட்டி இப்பொழுது வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் பார்ட்டி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் இந்த படம் மிக விரைவிலேயே ரிலீஸாக உள்ளது.

பிரபுதேவா வித்தியாசமான சைக்கோ கதா பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் பஹீரா திரைப்படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.

தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்த வெற்றிகரமாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் சஞ்சிதா செம ஸ்டைலிஷாக கெத்து போட்டோ ஷூட் ஒன்றை நடத்தி அந்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தரத்தில் தொங்கியபடி யோகா செய்து அசத்தும் நடிகை அஞ்சலி!

English summary

Actress Sanchita Shetty has acted in some good Tamil movies and currently doing a role in Venkat Prabhu's Party movie. Her latest photoshoot has become viral among netizens.