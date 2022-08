வந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் கடைசி நேரம் போயிடுச்சி.. இப்போ தான் நடந்து இருக்கு பூரிப்பில் வாணி போஜன்!

சென்னை: ஓர் இரவு என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகை வாணி போஜன்.

ஓ மை கடவுளே, லாக்கப், மலேசியா டு அம்னீசியா, ராமன் ஆண்டாலும் ராவணன் ஆண்டாலும் போன்ற பல படங்களில் நடித்திருந்தார்.

தற்போது இவர் தமிழ் ராக்கர்ஸ் என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். சோனி லைவ்வில் வெளிவர இருக்கும் இந்த திரைப்படம் குறித்தும்,படத்தின் நாயகன் அருண் விஜய் குறித்தும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார் வாணி போஜன்.

