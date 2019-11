'அதுக்காக ஒழுக்கம் கெட்ட பெண்ணானாலும் பரவாயில்ல'.. கவர்ச்சி போட்டோவுடன் சிவா பட நடிகை சர்ச்சை பதிவு!

View this post on Instagram

I’m Tough, I’m Ambitious, & I Know Exactly What I Want. If That’s Make Me a Bitch, I’m Okay. PC : @sureshsuguphotography Stylist : @mercymatilda Mua & Hair : @shalushamu #bossbabe #blendtherules #daring #always #revolution #nosubstitute #typical #gamergirl #beshocking #bold #passionate #shalushamu #sureshsuguphotography #mercymatilda #🔥💋