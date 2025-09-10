மேடையில் கிழிந்த ஜாக்கெட்.. பாலிவுட் நடிகைக்கு நேர்ந்த தர்மசங்கடம்.. வேகமாக பரவும் வீடியோ!
மும்பை: நிகழ்ச்சி ஒன்றில், பாலிவுட் நடிகை ஷெர்லின் சோப்ரா தனது வழக்கத்திற்கு மாறான செயல்களுக்காக பாலிவுட் ஊடகங்களில் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளார். பொது இடங்களில் அடிக்கடி வினோதமான செயல்களில் ஈடுபடும் ஷெர்லின், இந்த முறை ஒரு நிகழ்வின்போது “தர்மசங்கடமான” தருணத்தை எதிர்கொண்டார்.
தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு வீடியோவில், ஷெர்லின் ஒரு மணப்பெண் போல உடை அணிந்திருக்கிறார். அவர் பொன்னிற திருமண லெஹங்கா அணிந்து, கைகளில் சிகப்பு வளையல்களுடன் காணப்படுகிறார். இருப்பினும், அவரது கொக்கி இல்லாத ரவிக்கை அவருக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியது.
மேடையில் ஜாலியாக ஆடிக் கொண்டு இருக்கிறார். அப்போது ஷெர்லின் சோப்ராவின் ஜாக்கெட் பின்னால் இருந்து கிழிந்துவிடுகிறது. இந்த அசௌகரியமான தருணத்தில், அவர் தனது நாக்கை வெளியே நீட்டுவதை வேகமாக பரவி வரும் வீடியோவில் காணலாம். உடனடியாக, அருகில் இருந்த ஒரு பெண் ஷெர்லினுக்கு உதவ முன்வந்தார், மேலும் இந்த தர்மசங்கடமான நிலைமை மிகவும் சரியாக கையாளப்பட்டுள்ளது.
வேகமாக பரவும் வீடியோ: இந்த சம்பவம்ம் தொடர்பாக பாலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய விவாதமே ஏற்பட்டுள்ளது. சிலரோ இணையத்தில், கொக்கி இல்லாத ரவிக்கைகளை அணிபவர்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது இந்த சம்பவம் என்று கமெண்ட் போட்டு வருகிறார்கள். இதுபோன்ற ஆடை தொடர்பான தர்மசங்கடமான சூழ்நிலைகள்யாருக்கும் நிகழலாம் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்றும் பேசி வருகிறார்கள்.
ரசிகர்கள் கருத்து: இருப்பினும், இந்த சம்பவம் குறித்து வெவ்வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. சிலர் இது ஷெர்லினின் வேண்டுமென்றே திட்டமிடப்பட்ட செயல் என்று கருதுகிறார்கள், அதே நேரத்தில் மற்றவர்கள் இதை ஒரு தற்செயலான “தர்மசங்கடமான” தருணமாக பார்க்கிறார்கள். ஷெர்லின் இதற்கு முன்பும் பொது இடங்களில் சர்ச்சைக்குரிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பதால், அவரது ரசிகர்கள் அவரது நடத்தையைப் பற்றி கேள்விகளை எழுப்புவது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது. தற்போது ஷெர்லின் சோப்ராவின் ஜாக்கெட் கிழிந்தது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. பலரும் இது தொடர்பாகத்தான் அதிகம் பேசி வருகிறார்கள். ஷெர்லின் சோப்ரா தனது இன்ஸ்டார்கிராமில் தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருக்க கூடியவர். தனது கிளாமரான புகைப்படங்களை அவர் அதிகம் பகிர்ந்து வருகிறார். அவரை இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டும், சுமார் 15 மில்லியன் ரசிகர்கள் பின் தொடருகிறார்கள்.
