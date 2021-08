அடேங்கப்பா...விக்ரம் படத்தில் பிக்பாஸ் ஷிவானியா...அதுவும் இவருக்கு ஜோடியாவா?

சென்னை : கமல் நடிக்கும் விக்ரம் படத்தை டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் பிற மொழிகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் நடிப்பதால் இந்திய அளவில் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

அது மட்டுமில்லாமல் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு கமல் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்த படம் மேலும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இதில் கமலுக்கு 5 வில்லன்கள் என்று வேறு சொல்லி படத்தின் மீதான சுவாரஸ்யத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளனர். விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் முக்கிய வில்லன் ரோல்களில் நடிக்கிறார்கள் என்று வேறு கூறி விட்டனர்.

இவர்கள் மட்டுமல்ல இந்த படத்தில் மேலும் பல பிரபலங்கள் இணைந்துள்ளதாக அடுத்தடுத்து அப்டேட் வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த படத்தில் நடிகர் ஜெயராமின் மகன் காளிதாஸ் ஜெயராமும் நடிக்கிறார். அதுவும் கமலுக்கு மகனாக நடிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

biggboss fame shivani narayanan to join in kamal's vikram movie. she will pair for kalidas jayaram. few days back vikram shooting begins in karaikudi. next few days shivani also joined in this first schedule of shoot.