அடுத்த கிரணாக மாறிய ஸ்ரேயா.. சேலை கட்டாமல் பிறந்த மேனியுடன் போஸ்.. திகைத்துப் போன ரசிகர்கள்!

சென்னை: 40 வயதை கடந்து குழந்தையை பெற்றுக் கொண்டாலும், தான் இன்னமும் கவர்ச்சி கன்னி தான் என்பதை சமீப காலமாக அடிக்கடி இன்ஸ்டாகிராமில் ஹாட் போட்டோக்களை பதிவிட்டு நிரூபித்து வருகிறார் நடிகை ஸ்ரேயா.

பீச்சில் மகளுடன் பிகினி உடையில் விளையாடும் போட்டோக்களை பதிவிட்டு சமீபத்தில் திகைக்க வைத்த ஸ்ரேயா தற்போது பெரிய ஷாக்கே கொடுத்துள்ளார்.

சேலையை அணியாமல் டாப்லெஸ் ஆக போர்த்தியபடி எடுத்த போட்டோக்களை வெளியிட்டு திணறடித்துள்ளார்.

அடேங்கப்பா...உதவியாளரை அலேக்காக தூக்கி இப்படி ஒரு ஒர்க் அவுட்டா...அசத்திய ஸ்ரேயா ரெட்டி

English summary

Shriya Saran dress less photos shocks her fans after she shared it in her instagram page. Netizens compared her with actress Kiran who recently done several bold photoshoots and sharing pictures in her instagram page.