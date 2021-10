பெண் குழந்தை பிறந்த விஷயத்தையே இத்தனை நாட்களாய் மறைத்த நடிகை ஸ்ரேயா.. வைரலாகும் வீடியோ!

சென்னை: நடிகை ஸ்ரேயா தனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்த விஷயத்தை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் நடிகை ஸ்ரேயா இத்தனை நாட்கள் தனக்கு குழந்தை பிறந்த விஷயத்தையே மறைத்து வைத்திருப்பது ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்களுக்கு ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகள் மற்றும் கணவருடன் இருக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு வைரலாக்கி உள்ளார் நடிகை ஸ்ரேயா.

English summary

Shriya Saran finally introduces her girl baby in a new instagram video goes viral in social media and so many celebrities shares their wishes to Shriya Saran.