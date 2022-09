40 பிளஸிலும் குறையாத கவர்ச்சி.. த்ரிஷ்யம் 2 டிரைலரை விட டிரெண்டான ஸ்ரேயாவின் ஹாட் பிக்ஸ்!

சென்னை: சீனியர் நடிகை ஆகிவிட்டாலும் தொடர்ந்து நடிகை ஸ்ரேயா பெரிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்த ஆண்டு ஆர்ஆர்ஆர் படத்தைத் தொடர்ந்து ஸ்ரேயாவின் நடிப்பில் காப்ஸா, த்ரிஷ்யம் 2 (இந்தி) உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாக காத்திருக்கின்றன.

அடேங்கப்பா...உதவியாளரை அலேக்காக தூக்கி இப்படி ஒரு ஒர்க் அவுட்டா...அசத்திய ஸ்ரேயா ரெட்டி

English summary

Shriya Saran glamour photos beats Drishyam 2 trailer trending in Twitter. She stunned in short black dress and gives stunning poses for her fans in social media. Shriya Saran will have handful of big projects in Kannada, Telugu and Hindi.