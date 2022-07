என்னது ஸ்ருதிஹாசனுக்கு இப்படியொரு ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்கா? PCOS இருக்கு என அவரே சொல்லிட்டாரே!

சென்னை: நடிகர் கமல் மற்றும் நடிகை சரிகாவுக்கு மூத்த மகளாக பிறந்து இந்திய சினிமா நடிகையாக கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் நடிகை ஸ்ருதிஹாசனுக்கு சீரான மாதவிடாய் ஏற்படுவதில் பிரச்சனை உள்ளதாக அவரே வீடியோ போட்டு சொல்லியிருப்பது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அப்பா கமலின் ஹேராம் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக சினிமாவில் அறிமுகமானவர் ஸ்ருதிஹாசன்.

2009ம் ஆண்டு லக் எனும் இந்தி படத்தில் ஹீரோயினாக அறிமுகமான ஸ்ருதிஹாசன் தமிழில் 2011ம் ஆண்டு சூர்யா நடிப்பில் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளியான 7ஆம் அறிவு படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

English summary

Shruti Haasan opens up she suffering from PCOS and endometriosis issues and she doing workout and take medical treatment to overcome the issues in her latest video.