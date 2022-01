அட இது கூட நல்லா இருக்கே...கமல் மகளின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல் பிளான் இதுதான்

சென்னை : தனது பிறந்தநாளை வித்தியாசமான முறையில் கொண்டாட ஸ்பெஷல் பிளாக் ஒன்றை வைத்துள்ளார் ஸ்ருதிஹாசன். பிறந்த நாளை எப்படி கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளதாக அவரே கூறி இருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. அப்பாவை போலவே பொண்ணு என பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Indian 2-வை முடிப்பாரா KamalHaasan? அதிர்ச்சியில் Director Shankar | Oneindia Tamil

நடிகர் கமலஹாசனின் மூத்த மகளான ஸ்ருதிஹாசன், ஆரம்பத்தில் பின்னணி மட்டுமே பாடி வந்தார். தனியாக இசை ஆல்பங்கள் பலவற்றையும் தானே இசையமைத்து, பாடி வெளியிட்டு வந்தார். இந்தியில் லக் படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார் ஸ்ருதி. இந்தியில் அவர் நடித்த ஒரு சில படங்களும் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தரவில்லை. இதனால் தாய்மொழியான தமிழ் பக்கம் வந்தார்.

அல்லு அர்ஜுன் உடன் கூட்டணி அமைக்கும் அட்லி.. உருவாகிறதா பிரம்மாண்ட கூட்டணி!

English summary

Actress Shruthi hassan to celebrate her birthday on January 28th. Due to this special occassion she planned to conduct live chat with people and discuss about some bold topics. Through this discussion she want to create awarness in society.