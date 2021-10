ஃபோன் நம்பர் கேட்ட ரசிகர்... லைக்கை அள்ளும் ஸ்ருதியின் நச்சு பதில்

சென்னை : நடிகை, பின்னணி பாடகி என தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் பிரபலமாக இருப்பவர் ஸ்ருதிஹாசன். உலக நாயகன் கமல ஹாசனின் மூத்த மகளான ஸ்ருதி, ஹே ராம் படத்தில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்து நடிகையானவர்.

பாலிவுட்டில் லக் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமான ஸ்ருதி, தமிழில் சூர்யா நடித்த ஏழாம் அறிவு படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டிற்கு அறிமுகமானார். தொடர்ந்து தனுஷ் நடித்த 3, விஷாலுடன் பூஜை, விஜய்யுடன் புலி, அஜித்துடன் வேதாளம் போன்ற படங்களில் நடித்து டாப் ஹீரோயின் ஆகினார்.

Kamal hassan's elder daughter actress Shruti hassan replied fan who asked her phone number in twitter wins hearts. many of her fans appreciate her smart reply. in work front shruti now working in Salaar with Prabhas.