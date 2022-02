நீங்க எப்படி இந்தி பேசுறீங்க...நெட்டிசனுக்கு சரியாக நோஸ்கட் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்

சென்னை : தென்னிந்தியாவில் இருந்து வந்த நீங்கள் எப்படி எப்படி இந்தி பேசுகிறீர்கள் என கேள்வி கேட்ட நெட்டிசனுக்கு சரியாக நோஸ்கட் கொடுக்கும் வகையில் பதிலளித்துள்ளார் நடிகை ஸ்ருதிஹாசன். இவரின் பதிலை பலரும் பாராட்டி உள்ளனர்.

கமல்ஹசனின் மூத்த மகளான ஸ்ருதிஹாசன், பாடகி, இசையமைப்பாளர், நடிகை என பல திறமைகளை வைத்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் பின்னணி பாடகியாக சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமான ஸ்ருதி, 2009ல் பாலிவுட்டில் லக் படத்தின் மூலம் நடிகையானார். ஆனால் அந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றி பெறவில்லை.

English summary

Shruthi Hassan's nose cut reply to a netizen who asked about how she can speak Hindi even if she is from the south. Shruthi's wonderful reply was appreciated by many others.