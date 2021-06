பனிவிழும் மலர்வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம்... நடிகை ஸ்ம்ருதியின் அழகி போட்டோஷூட்!

சென்னை : தமிழில் வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருப்பவர் நடிகை ஸ்ம்ருதி வெங்கட்.

அருண் விஜய் இரண்டு வேடங்களில் நடித்து மெகா ஹிட் வெற்றி பெற்ற தடம் படத்தில் இரண்டு ஹீரோயின்களில் ஒருவராக நடித்திருந்தார்.

மறைந்த நடிகை ஜோதி லட்சுமியின் கணவர் காலமானார்

ஆர் ஜே பாலாஜி,நயன்தாரா இணைந்து நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் படத்தில் அனைவருக்கும் பிடித்த சாதுவான தங்கை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பலரது பாராட்டுக்களையும் பெற்ற நடிகை ஸ்ம்ருதியின் அட்டகாசமான மொட்டை மாடி போட்டோ ஷூட் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை ஈர்த்து வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Smruthi Venkat, who has played a key role in Thadam and Mookuthi Amman has released her latest photoshoot, which has gone viral in social media.