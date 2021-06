கிளாமரில் தெறிக்கவிடும் நடிகை சுனைனா... வேற லெவல் போங்க!

சென்னை : நடிகை சுனைனா காதலில் விழுந்தேன் திரைப்படத்தில் நடித்து தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார்.

மாசிலாமணி, யாதுமாகி, வம்சம், நீர்ப்பறவை, திருத்தணி உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

சுதந்திர தினத்தை குறி வைக்கிறதா பார்டர் படக்குழு!?.. வெளியான புது அப்டேட்

இதுவரை குடும்பப்பாங்கான கதாபாத்திரங்களில் மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வந்தவர் இப்பொழுது திடீரென கவர்ச்சிக்கு மாறி மொத்த அழகையும் காட்டியவாறு வெளியிட்டுள்ள புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் ஷாக் ஆகியுள்ளனர்.

English summary

Sunaina looks very cute in her recent photoshoot and it has gone viral among the fans.