Sydney Sweeney: அடியாத்தி.. 530 கோடி சம்பளமா?.. பாலிவுட் படத்தில் நடிக்க சிட்னி ஸ்வீனிக்கு தாராளம்!

மும்பை: ஹாலிவுட் நடிகை சிட்னி ஸ்வீனிக்கு பாலிவுட் திரைப்படம் ஒன்றில் நடிக்க ₹530 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படுவதாக வெளியாகி உள்ள தகவல், அவரது ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 28 வயதான சிட்னி ஸ்வீனி, இந்தியாவின் அதிக பட்ஜெட் திரைப்படங்களில் ஒன்றில் நடிக்க அணுகப்பட்டுள்ளார். தி சன் நாளிதழ் வெளியிட்ட தகவலின்படி, அவருக்கு ₹530 கோடி ரூபாய் (45 மில்லியன் பவுண்டுகள்) சம்பளம் வழங்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு நிறுவனம், அவருக்கு 35 மில்லியன் பவுண்டுகள் ஊதியமாகவும், 10 மில்லியன் பவுண்டுகள் விளம்பர ஒப்பந்தங்கள் மூலமாகவும் வழங்கப்படும் என சலுகை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த தகவல் குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் அல்லது நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி தரப்பில் எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் பல ஊடக தளங்கள் இச்செய்தியை இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ட்விட்டர் போன்ற தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றன. இந்த திரைப்படத்தில், சிட்னி ஸ்வீனி இந்திய பிரபலத்துடன் காதலில் விழும் இளம் அமெரிக்க நட்சத்திரமாக நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இத்திரைப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் படப்பிடிப்புக்குச் செல்லும் என்றும், நியூயார்க், பாரிஸ், லண்டன், துபாய் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் படமாக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கு நடிகை இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்றும், அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சிட்னி ஸ்வீனியின் பிரதிநிதிகள் இந்த செய்திக்கு இதுவரை எந்தவித கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

யார் இந்த சிட்னி ஸ்வீனி?

சிட்னி பெர்னிஸ் ஸ்வீனி ஒரு அமெரிக்க நடிகை. 'எவ்ரிதிங் சக்ஸ்!', 'தி ஹேண்ட்மெய்ட்ஸ் டேல்' மற்றும் 'ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்' போன்ற படைப்புகள் மூலம் இவர் ஆரம்பகாலத்தில் பிரபலமானார். 'யூஃபோரியா' (2019-தற்போது வரை) மற்றும் 'தி ஒயிட் லோட்டஸ்' (2021) ஆகிய தொடர்களில் அவரது நடிப்பு பெரும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

குவென்டின் டரான்டினோவின் 'ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் இன் ஹாலிவுட்' (2019) மற்றும் 'எனி ஒன் பட் யூ' ஆகிய படங்களிலும் நடித்துள்ளார். 2024 இல், இவர் 'மேடம் வெப்' என்ற சூப்பர் ஹீரோ படத்திலும், 'இமாகுலேட்' என்ற திகில் படத்திலும் நடித்தார்.

ஸ்வீனி தற்போது அதிகம் விற்பனையான 'தி ஹவுஸ்மெய்ட்' நாவலின் தழுவலான அதே பெயரில் உருவாகும் படத்தில் இணைந்து நடிக்கவுள்ளார். மேலும், குத்துச்சண்டை வீராங்கனை கிறிஸ்டி மார்ட்டின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படமான 'கிறிஸ்டி'யிலும் நடித்தார். இந்த படம் 2025 டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் உலக அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது, மேலும் நவம்பர் 7, 2025 அன்று அமெரிக்காவில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

