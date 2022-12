முதலில் பிடிக்கவில்லை... காட்ட வேண்டியதை காட்டியதால் இந்த உயரத்துக்கு வந்தேன்... தமன்னா ஓபன் டாக்

ஹைதராபாத்: நடிகை தமன்னா தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

ராஜமெளலி இயக்கிய 'பாகுபலி' திரைப்படம் தமன்னாவுக்கு மிகப் பெரிய கம்பேக் கொடுத்தது.

இந்நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்னர் திரையுலகில் நடிகைகளுக்கு முக்கியத்துவமே இல்லை என பேசி சர்ச்சையை கிளப்பி இருந்தார் தமன்னா.

இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது திரையுலகில் தான் எப்படி இருக்கிறேன் என மனம் திறந்து பேசியுள்ளார் அவர்.

திருமணத்திற்கு ஓகே சொன்ன தமன்னா..மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? பரபரப்பாக நடக்கும் கல்யாண வேலை!

English summary

Actress Tamannaah recently said that women are not valued in the film industry. In this case, Tamanna said that now I have achieved what I wanted in cinema and I am happy about it.