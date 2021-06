நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஆகிறார் தமன்னா... எந்த ஷோன்னு தெரியுமா?

ஐதராபாத் : சினிமாவில் டாப் ஸ்டார் அந்தஸ்தில் இருக்கும் நடிகர்கள் டிவி.,க்கு வருவது ஒன்றும் புதிதல்ல. இந்திய அளவில் பல பிரபலமான நிகழ்ச்சிகள் முன்னணி நடிகர்களைக் கொண்டே தொகுத்து வழங்கப்படுகிறது.

சினிமாவில் வாய்ப்பு இல்லாத நடிகர்கள் தான் டிவி.,க்கு வருவார்கள் என்ற கலாச்சாரத்தை உடைத்தவர் பாலிவுட் மெகா ஸ்டார் அமிதாப் பச்சன் தான். அவர் குரோர்பதி நிகழ்ச்சியை இந்தியில் தொகுத்து வழங்க துவங்கிய பிறகு அந்நிகழ்ச்சி மிகவும் பிரபலமானது.

English summary

MasterChef in its Tamil edition on Sun TV, now Actress Tamannaah has been roped in to host the Telugu edition of the show.